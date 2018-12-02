Порошенко хочет немецкий флот в Черном море

Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым увеличение для украинского государства военно-морского присутствия Германии и союзников в Черном море, сообщила пресс-служба президента.
«Нам нужно увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России», — заявил Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group.
Он подчеркнул: «Агрессивные действия России неприемлемы. Международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на Россию».
«Нам нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция относительно агрессивного поведения России. Мы должны остановить „Северный поток-2“. Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях», — заявил Петр Порошенко.
Глава государства также добавил, что настало время для реакции против России, которая была после случая в британском Солсбери, где были тяжело ранены нервно-паралитическим веществом «Новичок» бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь.
«Я считаю, что встреча Европейского совета в Брюсселе в декабре станет своевременной возможностью рассмотреть ситуацию, основанную на принципе солидарности и единства с Украиной», — подчеркнул Порошенко.
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