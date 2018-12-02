Во Франции могут ввести чрезвычайное положение из-за уличных беспорядков

Правительство Франции рассматривает все варианты для противодействия уличным беспорядкам Париже, включая введение режима чрезвычайного положения. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя французского правительства Бенжамена Гриво.

Напомним, что 1 декабря в Париже прошли акции протеста «желтых жилетов» против роста цен не бензин. Полиция оцепила часть Елисейских полей, однако протестующие попытались прорваться через контрольно-пропускной пункт, в результате чего к ним применили слезоточивый газ. Из-за беспорядков были закрыты 19 станций метро французской столицы и прекращено движение по двум веткам. По словам главы МВД страны Кристофа Кастанера, в ходе протестов пострадали более 100 человек.