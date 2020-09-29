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Amnesty International осудила действия полиции и судов против «желтых жилетов» во Франции

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Amnesty International осудила действия полиции и судов против «желтых жилетов» во Франции

Жесткие действия полиции против манифестантов достигли во Франции небывалого для страны уровня, а действия судов в их отношении являются противозаконными. Об этом заявило французское отделение международной правозащитной организации Amnesty International, представляя доклад организации о ситуации в этой сфере, основанный на 18-месячном исследовании, проведенном ею в стране.

«С 2018 года репрессии против манифестантов во Франции достигли беспрецедентного уровня. Стать участником мирной манифестации в стране — значит подвергнуть себя риску оказаться жертвой насильственных действий со стороны полиции. Но также — закончить день, находясь под стражей в полицейском участке», — подчеркивает организация.

По мнению ее экспертов, «власти страны широко используют законы, противоречащие международному праву и предусматривающие штрафы, необоснованные задержания и юридические преследования людей, не предпринимавших никаких насильственных действий». В то же время организация констатирует, что «в последние годы протестное движение значительно расширилось во Франции» — это не только «желтые жилеты», но и манифестации с требованием срочных мер по защите климата, обеспечения социальной справедливости, протесты против безнаказанных действий полиции, против расизма, снижения пенсий.

По данным организации, приводимым в докладе, «особо сильным репрессиям со стороны властей подверглись участники движения „желтых жилетов“. В период с ноября 2018 года по июль 2019 года 11 203 из них были помещены под стражу. Однако в дальнейшем более половины из них, 5 962 манифестантов, были освобождены без проведения каких-либо юридических преследований в их отношении. Остальные же попали под расследование и подчас были осуждены за действия, которые не должны рассматриваться как уголовные правонарушения».

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Amnesty International считает такие действия во Франции «жестокостью юстиции». Как сообщается в докладе, за период 2018-2019 годов более 40 тыс. манифестантов были осуждены «на основе весьма расплывчатых положений законов», «часто используемых для того, чтобы нелегально ограничить права людей, в частности право на проведение мирных собраний, право на свободу выражения собственного мнения».

Amnesty International, Желтые жилеты
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