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Власти Франции могут провести референдум в стране 26 мая

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Власти Франции могут провести референдум в стране 26 мая

Власти Франции обсуждают возможность проведения референдума по самому широкому кругу вопросов в ответ на требования движения «желтых жилетов», участники которого протестуют против роста цен и налогов с ноября прошлого года. Как сообщает в воскресенье газета Le Journal du Dimanche, народное голосование планируют организовать 26 мая, в день выборов в Европарламент.

По ее данным, ответственный за выборы отдел министерства внутренних дел Франции в конце этой недели начал переговоры с типографиями и поставщиками бумаги о подготовке конвертов и бюллетеней для голосования. По мнению газеты, чиновники предупредили фирмы о возможном тендере, который будет организован в случае принятия президентом соответствующего решения.

«Нужно будет действовать очень быстро, меньше, чем за неделю», — приводит издание цитату источника в президентском окружении. Хотя на недавней встрече с журналистами президент Франции Эмманюэль Макрон и заявил, что вопрос о референдуме требует «изрядных размышлений», в действительности он уже почти определился, и вероятность проведения голосования 26 мая «крайне высока», утверждает источник. Другой представитель ближайшего круга президента отметил, что тот рассматривает четыре варианта дальнейшего развития событий в рамках кризиса «желтых жилетов», однако ни переговоры с профсоюзами, ни досрочные парламентские выборы, ни переформирование кабмина не подходят по ряду причин.

«Последний вариант — это референдум, и процесс уже пошел, — констатировал собеседник издания. — Очень важно посреди больших национальных дебатов открыть такую перспективу, чтобы дать им новое дыхание и вполне конкретное толкование». Таким образом власти рассчитывают при помощи референдума восстановиться после завершения больших дебатов 9-16 марта. Конкретные вопросы могут быть сформулированы как раз к этому моменту, указывает издание.

При этом в правящих кругах существуют разногласия насчет необходимости и даты проведения референдума. Среди тех, кто не уверен в пользе параллельного проведения народного опроса и выборов в ЕП — спикер Национального собрания (нижняя палата парламента) Ришар Ферран. Ряд сторонников президента указывают на то, что традиционно низкая явка на выборах в ЕП играет на руку правящей партии «Республика на марше», а также «Национальному объединению» Марин Ле Пен, однако с увеличением числа избирателей результаты голосования предсказать будет сложнее.

Большие национальные дебаты были организованы по инициативе Макрона в ответ на протесты движения «желтых жилетов» против роста налогов и падения уровня жизни. Гражданам было предложено направить в мэрии своих городов предложения по конкретным темам, а также принять участие в обсуждениях, которые организованы по всей стране. Сам Макрон и премьер-министр страны Эдуар Филипп также приняли в них участие.

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Одним из главных требований движения «желтых жилетов» в последние недели стало проведение «референдума гражданской инициативы». Участники протестных акций настаивают на появлении такого инструмента в стране, при помощи которого граждане могли бы напрямую голосовать по изменениям в законодательстве и ряду вопросов государственной важности, если та или иная инициатива соберет нужное количество подписей.

Франция, Желтые жилеты
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