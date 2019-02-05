Французский парламент принял свой вариант «диктаторских законов»

Во вторник, 5 января, Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило меры, призванные ужесточить режим контроля за акциями протеста. Так называемый «антихулиганский закон» поддержали 387 депутатов, против выступили 92. В начале марта иницатива будет вынесена на обсуждение в Сенате.

Предложенные правительством меры стали реакцией на уличные протесты «желтых жилетов», не утихающие во Франции с ноября прошлого года. По уверению чиновников, в некоторых демонстрациях принимали участие не только мирные протестующие, но и хулиганы, которые устраивали беспорядки и наносили ущерб государственному и частному имуществу.

В одобренном депутатами пакете мер несколько новаций, которые, по словам властей, помогут успешнее бороться с хулиганами и погромщиками. Так, местные власти смогут накладывать запреты на участие в протестах. Речь идет о лицах, кто «представляет особую опасность для общественного порядка». Это, например, те граждане, кто уже проявлял насилие во время прошлых манифестаций. Мораторий префектов для таких лиц на участие в митингах будет действовать месяц. Ранее запрет на протесты мог быть наложен на граждан только решением суда, уточняет газета Le Monde.

Кроме того, вводится ужесточение наказания за сокрытие лица во время протестов. Ранее полное или частичное закрытие лица являлось только административным нарушением и каралось штрафами. После вступления закона в силу те, кто «умышленно полностью или частично скрывают свое лицо» без уважительной причины, могут получить до года тюрьмы и до 15 тыс. евро штрафа. Участники акций, которые прикрывают лицо капюшонами или другими предметами одежды, могут быть задержаны и обязаны будут объяснить причины, почему они скрывали свое лицо, пишет Le Monde.

Также согласно тексту «антихулиганского закона», в будущем деньги за причиненный во время протестов ущерб будут взыскиваться непосредственно с хулиганов, если их вина будет доказана. На сегодняшний день эти средства выделяются из государственного бюджета.