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В НАСА прокомментировали первые итоги посадки InSight

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В НАСА прокомментировали первые итоги посадки InSight

Посадочный модуль InSight опустился на поверхность Марса в удачном месте. Ученые не нашли следов крупных булыжников и других препятствий, способных помешать работе бура и наблюдениям за марсотрясениями, заявили в НАСА.

«Мы надеялись, что мы приземлимся в песчаной местности, где будет мало булыжников и скал. Наши надежды оправдались, и мы очень счастливы. Можно сказать, что мы оказались в марсианской „песочнице“, что сделает нашу жизнь и работу нашего „крота“ гораздо проще», — заявил Том Хоффман (Tom Hoffman) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).

Спускаемый модуль InSight совершил на прошлой неделе успешную посадку на равнине Элизий у экватора Марса. Он стал официальным наследником другого зонда-геолога НАСА, лендера «Финикс», севшего на Марс в мае 2008 года для поисков следов жизни и воды в его почве.

На его борту будет работать сейсмограф, а также геофизический термометр, который установят в пятиметровой скважине для измерений температуры недр Марса. Один из приборов зонда будет с высокой точностью отслеживать колебания вращения планеты, что поможет определить распределение массы в недрах планеты и лучше понять ее внутреннюю структуру.

Изначально в НАСА планировали, что InSight отправится к Марсу в марте 2016 года. Из-за неполадок в работе сейсмометра SEIS его запуск был сдвинут на первую половину 2018 года.

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Зонд успешно развернул солнечные батареи и готовится к получению первых детальных фотографий поверхности Марса и выбору точки, где будут установлены сейсмометр и бур-«крот». Как рассчитывают ученые, все операции по их установке и бурению будут завершены примерно через три месяца.

Марс, InSight
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