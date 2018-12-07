Станция Mars InSight записала и отправила на Землю шум ветра

Американская автоматическая межпланетная станция Mars InSight, совершившая ранее посадку на Марсе, впервые смогла записать и отправить на Землю шум ветра на Марсе. Об этом сообщил в пятницу директор NASA Джим Брайденстайн в своем Twitter.

«Люди никогда ранее не слышали шум ветра на Марсе! Послушайте шум ветра на Марсе, который записал Mars InSight» — написал он, разместив в сообщении ссылку на соответствующую запись на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.