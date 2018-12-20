На Марсе впервые установили сейсмометр

Автоматическая межпланетная станция Mars InSight впервые установила на Марсе сейсмометрический датчик. Об этом сообщило на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), отметив, что это первый подобный прибор, установленный на поверхности другой планеты.
«Станция InSight разместила первый прибор на поверхности Марса, тем самым выполнив одну из основных задач своей миссии, — отметили в управлении. — На полученных с нее новых снимках видно, что сейсмометр на грунте».
По информации NASA, данный прибор — Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS) — позволит ученым понять внутреннюю структуру Марса, изучив колебания грунта или т.н. марсотрясения. Анализируя то, как сейсмические волны распространяются через оболочки Марса, исследователи надеются определить глубину и состав каждого из слоев.
«Используя сейсмометр на поверхности — это как приложить телефон к уху, — отметил ведущий конструктор SEIS Филипп Лоньонне из Парижского института физики Земли и университета Париж VII им. Дидро. — Мы в восторге, что у нас появилась возможность „слушать“ сейсмические волны как с поверхности Марса, так и из его глубины».
Прибор, измеряющий марсотрясения, был создан французским Национальным центром космических исследований (CNES) при поддержке еще целого ряда мировых научных центров. В ближайшие дни команда InSight будет работать над калибровкой сейсмометра, который размещен на поверхности Красной планеты с наклоном в несколько градусов. Первые измерения прибор сможет сделать и передать на Землю лишь после установки в правильную позицию.
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