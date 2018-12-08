В Париже перед манифестациями «на всякий случай» задержали 34 человека

Парижская полиция поместила под стражу 34 человека, которые намеревались принять участие в манифестациях в городе. Об этом сообщило в субботу агентство AFP.

По данным радиостанции France Info, всего временно был задержан 121 человек — в основном для проверки документов.

В стране в субботу в четвертый раз проводится общенациональный день протеста «желтых жилетов» — французов, недовольных ростом цен и увеличением налогов. В Париж, по данным МВД страны, должны прибыть несколько тысяч манифестантов. В городе созданы 15 особо охраняемых зон — в частности, это места расположения Елисейского дворца, Национального собрания Франции, район Елисейских полей, улицы Риволи, площади Бастилии, Республики и Нации.

В городе правопорядок обеспечивают 8 тыс. полицейских и жандармов. А в стране — 89 тыс.