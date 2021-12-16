В Великобритании Ахметова и Фирташа признали олигархами - исследование Chatham House

Олигархи из постсоветских стран отмывают деньги и репутацию на территории Великобритании. Для этого используют годами отработанные механизмы: от покупки недвижимости в стране и солидных благотворительных пожертвований до открытия счетов в оффшорах. В список таких лиц вошли бизнесмены и монополисты из Украины — Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ.

Об этом, как сообщает УНН, говорится в отчете «Проблема клептократии в Великобритании. Как обслуживание постсоветских элит ослабляет верховенство закона» ведущего британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House (Королевский институт международных отношений).

Авторы отчёта сделали классификацию постсоветских миллиардеров, владеющих элитной недвижимостью на территории страны:

клептократы (госчиновники, политические деятели и члены их семей)

олигархи (деловая элита и их семьи)

изгнанники (те, кто покинул родную страну под давлением власти).

Ахметов и Фирташ позиционируются в этом перечне как олигархи, которые воспользовались капиталами, полученными от монополий на украинских рынках газа и электроэнергии и стали владельцами элитной недвижимости в центре Лондона, район Кенсингтон и Челси.

В ходе исследования указывается, что международная репутация Великобритании была подорвана притоком подозрительного капитала на обслуживание постсоветских элит еще с 1990-х годов. Фирмы, предоставляющие финансовые и профессиональные услуги, сделали Великобританию удобным домом для «грязных» денег. А обладатели большого капитала из постсоветских стран научились интегрировать свои капиталы в британское общество, защищать средства, заработанные не всегда легальным путём, и избегать коррупционных скандалов на родине. В исследовании приводится пример, когда Фирташ использовал крупное пожертвование в престижный университет, чтобы избежать обвинений в коррупции.