Более 50 архиереев УПЦ отправили обратно Варфоломею приглашения на Объединительный собор

Архиереи Украинской православной церкви (УПЦ) вслед за митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием возвращают приглашения Константинопольскому патриарху Варфоломею на так называемый объединительный собор без ответа. Об этом сообщила в четверг пресс-служба УПЦ.

«Уже более 50 архиереев Украинской православной церкви, которым были вручены приглашения на „объединительный собор“, отправили их обратно в Стамбул», — сообщила пресс-служба, уточнив, что так проступили уже «56 архиереев без учета епископов, которые сначала отказались принимать письма с приглашениями».

В УПЦ также подчеркнули, что «Онуфрий, получив от патриарха Варфоломея письмо с ультиматумами, угрозами и „приглашением“ на „объединительный собор“, запечатал послание в конверт и без ответа отправил назад автору».

Объединительный собор по созданию украинской автокефальной церкви состоится 15 декабря. На этом соборе должен быть избран предстоятель новой церкви, которому будет вручен томос об автокефалии.