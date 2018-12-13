В РФ сделали еще один шаг к выдаче украинцам российских паспортов

Госдума РФ на заседании в четверг приняла во втором чтении правительственный законопроект, наделяющий президента России правом определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке.

Как отмечается в пояснительной записке, это позволит принять в гражданство РФ в упрощенном порядке соотечественников, «проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима». Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников пояснял журналистам, что законопроект поможет решить вопросы получения российского гражданства в первую очередь беженцами из Украины. «Президент будет определять категории лиц, которые попадают под возможность получения гражданства в упрощенном порядке. Таким образом не нужно будет принимать отдельные законы, во многом проблема украинских беженцев и переселенцев в части получения российских паспортов будет решена», — указал российский депутат.

Кроме того, законопроект упрощает прием в гражданство и для участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Они смогут подать заявление на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в том числе по месту пребывания в выбранном для проживания регионе.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ облегчит получение своего гражданства для украинцев и не будет вводить никаких ограничений на их въезд. Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда поручил профильным комитетам нижней палаты оперативно подготовить поправки для упрощения принятия украинцев в гражданство РФ.

Как заявлял в октябре замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов, принятие законопроекта позволит Путину издавать указы об упрощенном порядке гражданства для конкретных категорий лиц. «Например, указ о предоставлении права на упрощенное приобретение гражданства РФ лицами, прибывшими с территории Украины в период с такого-то по такое-то число, или, например, вообще для всех украинских граждан», — пояснял он.