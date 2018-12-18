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Конкурент Епифания рассказал, как его шантажировал Филарет

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Конкурент Епифания рассказал, как его шантажировал Филарет

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил рассказал, что снял свою кандидатуру на выборах предстоятеля новой православной украинской церкви, потому что его шантажировали. Об этом он рассказал во вторник, 18 декабря, во время пресс-конференции, передает луцкое издание «Первый канал социальных новостей».

Владыка рассказал, что во время собора несколько раз встречался с президентом Петром Порошенко и патриархом Филаретом.

«Это был просто разговор о будущем церкви Украины. Позиция президента была — давайте договариваться, потому что для Украины это решающий момент», — пояснил духовник.

«Я учел то, что ждет нас в будущем, а это разделение, несколько православных церквей, обвинения Константинопольского патриарха в том, что зря с нами связался, обвинения россиян в том, что мы здесь не можем разобраться. И я решил снять свою кандидатуру в пользу единой украинской церкви», — рассказал Михаил.

При этом он отметил, что перед этим у этого были «жаркие дискуссии» с Филаретом.

По словам Михаила, Филарет настаивал на том, что представители УПЦ КП не могут пойти на собор и самораспуститься, поскольку выдвинув кандидатуру митрополита Епифания, могут проиграть в выборе предстоятеля новой церкви.

«Мол, есть другой кандидат, который выиграет. Поэтому Филарет сказал, что в таком случае он не будет распускать Киевский патриархат и участвовать в соборе», — вспомнил митрополит Михаил.

«Мы стояли на грани нероспуска. Я сказал делегатам, что меня шантажируют, а это недемократично, не было никаких аргументов в пользу того, что я должен снять свою кандидатуру», — сказал Михаил.

Также он отметил, что хотя и согласился снять свою кандидатуру в пользу Епифания, но до сих пор хочет быть предстоятелем Православной церкви Украины.

«От желания стать предстоятелем я не отказываюсь. У меня есть свои видение того, какой должна быть церковь», — заявил священнослужитель.

Он заверил, что выборы нового предстоятеля могут состояться в любой момент.

«Выборы могут быть хоть завтра. Причин этому несколько — смерть предстоятеля, отказ его от должности. То, что он молодого возраста — не гарантия того, что надолго останется в должности», — отметил митрополит.

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Как сообщалось, в субботу объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви.

Объединительный собор, ПЦУ
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