Синод УПЦ запретил в служении митрополитов, принявших участие в Объединительном соборе

17 декабря 2018 года Синод УПЦ принял решение запретить в служении Александра Драбинко и Симеона Шостацкого. Об этом после заседания Священного Синода сообщил Управделами УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Также были приняты соответствующие решения в отношении тех священников, которые принимали участие в „Соборе“ 15 декабря. Имею в виду священников и диаконов», — сообщил владыка Антоний.

Напомним, митрополит Симеон и митрополит Александр Драбинко присутствовали на Объединительном Соборе новой церкви.