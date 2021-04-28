Зеленский попросил глав церквей поагитировать верующих вакцинироваться

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с предстоятелями Православной церкви Украины, Украинской православной церкви и Украинской греко-католической церкви по празднованию Пасхи в условиях карантина обратился к ним с просьбой рассказать верующим о важности вакцинации от COVID-19, сообщается на сайте главы государства.
«Поэтому для нас также важно, чтобы люди, которые приходят к вашим церквям за помощью, слышали о важности вакцинации. Ведь это — единственный путь к преодолению пандемии», — цитирует Зеленского его пресс-служба.
Предстоятели церквей заверили, что «вопрос празднования Пасхи в условиях пандемии коронавируса находится в центре внимания всех церковных общин. Их руководители стараются максимально сделать все, чтобы богослужения были доступны онлайн, как и в прошлом году, чтобы люди соблюдали дистанцию и надевали защитные маски».
Кроме того, они сообщили президенту, что «Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций пришли к общей позиции по вакцинации. Она заключается в том, что религиозных причин не проводить прививки нет, а вакцинация должна быть безопасной, доступной и добровольной».
Глава государства отметил, что «накануне Пасхи ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине контролируется».
«Мы как раз сбили третью волну. Сейчас первая неделя, когда идет уменьшение на одну-две тысячи заболевших ежедневно. И я хотел обсудить с вами, какие еще мощные сигналы мы могли бы послать, чтобы не допустить возвращения регионов в „красную“ зону после Пасхи, ведь это влияет на граждан и экономику», — отметил он.
Владимир Зеленский также пригласил предстоятелей на празднование 30-летия Независимости Украины и выразил надежду на проведение совместной молитвы за Украину.
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