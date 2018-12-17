Томенко и Катеринчук поддержали Гриценко на выборах президента Украины

Украинские политики и общественные деятели Николай Томенко и Николай Катеринчук, а также их политсилы приняли решение поддержать кандидату лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко на президентских выборах в 2019 году.
Об этом было заявлено на пресс-конференции в понедельник в агентстве «Интерфакс-Украина».
Гриценко в свою очередь отметил, что в нынешнем составе парламента только Николай Томенко и Егор Фирсов заявили, что не поддерживают политику действующего президента Петра Порошенко, за что были исключены из фракции «Блока Петра Порошенко» и лишись депутатских мандатов.
«И это не объединение под президентские выборы. Это стратегическое объединение, скажем так, на 10 лет плюс вперед, насколько хватит сил. Мы совместно пойдем и на парламентские, и на местные выборы. То есть это всерьез и надолго», — подчеркнул он.
По его словам, Катеринчук будет отвечать за юридическое сопровождение избирательной кампании, и его задачей будет обеспечение того, чтобы голоса всех избирателей были учтены.
«Николай Томенко взял на себя два направления: стратегия избирательной кампании и медийные коммуникации на центральном уровне, кроме того, он назначен руководителем избирательной кампании в Киеве, а начальником избирательного штаба в Киеве будет Наталья Новак», — сообщил Гриценко.
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