Томенко и Катеринчук поддержали Гриценко на выборах президента Украины

Украинские политики и общественные деятели Николай Томенко и Николай Катеринчук, а также их политсилы приняли решение поддержать кандидату лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко на президентских выборах в 2019 году.

Об этом было заявлено на пресс-конференции в понедельник в агентстве «Интерфакс-Украина».

Гриценко в свою очередь отметил, что в нынешнем составе парламента только Николай Томенко и Егор Фирсов заявили, что не поддерживают политику действующего президента Петра Порошенко, за что были исключены из фракции «Блока Петра Порошенко» и лишись депутатских мандатов.

«И это не объединение под президентские выборы. Это стратегическое объединение, скажем так, на 10 лет плюс вперед, насколько хватит сил. Мы совместно пойдем и на парламентские, и на местные выборы. То есть это всерьез и надолго», — подчеркнул он.

По его словам, Катеринчук будет отвечать за юридическое сопровождение избирательной кампании, и его задачей будет обеспечение того, чтобы голоса всех избирателей были учтены.

«Николай Томенко взял на себя два направления: стратегия избирательной кампании и медийные коммуникации на центральном уровне, кроме того, он назначен руководителем избирательной кампании в Киеве, а начальником избирательного штаба в Киеве будет Наталья Новак», — сообщил Гриценко.