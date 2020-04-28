Катеринчук подал декларацию на должность главы Госналоговой

Лидер Европейской партии Украины, экс-депутат Николай Катеринчук претендует па должность главы Государственной налоговой службы, свидетельствует поданная им налоговая декларация.

Согласно декларациям на сайте НАПК, на эту должность также претендуют экс-глава департамента ГФС Василий Поезд, глава Совета при Министерстве финансов Дмитрий Алексеенко, а также Герман Андес, Елизавета Рошуорова и Дмитрий Иванов.

Как сообщалось, 27 апреля Кабинет министров уволил главу Госналоговой Сергея Верланова.

Правительство назначит нового главу Госналоговой по упрощенной процедуре, а после окончания карантина проведет конкурсный отбор.