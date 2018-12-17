Словарь Уэбстера назвал слово 2018 года

Американский толковый словарь Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, известный как словарь Уэбстера, по традиции выбрал слово года. Им стало «справедливость» (англ. justice), сообщается на официальном сайте словаря.

Толкование именно этого слова чаще всего искали пользователи онлайн-версии словаря. По сравнению с показателем прошлого года, в 2018 году интерес к этому слову повысился на 74%.

«Концепция справедливости была в центре многих наших национальных дебатов на протяжении последнего года: расовая справедливость, социальная справедливость, криминальная справедливость, экономическая справедливость», — говорится в пояснении редакторов.

Авторы проекта «Слово года» указывают, что в 2018 году в новостях обсуждалось множество историй, которые касаются исполнительной власти, ответственной за исполнение законодательства — Минюста США. В качестве примера они привели расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которое проходит под руководством спецпрокурора ведомства Роберта Мюллера.

«Слово «справедливость» имеет различные значения, каждое играет большую роль в языке, — от технических и юридических до философских. Одно можно сказать наверняка: справедливость была в умах многих людей в 2018 году», — подытожили составители рейтинга.

В топ-10 самых популярных слов вошли также:

национализм;

пансексуал (термин, который используют для обозначения сексуального влечения к людям вне зависимости от их биологического пола и гендерной идентичности);

lodestar (англ. путеводная звезда, символ, который является источником вдохновения, руководством к действию);

Богоявление (Epiphany) — христианский праздник, который отмечается католикам 6 января, интерес к этому слову вспыхнул в этом году после одной из песен южнокорейской поп-группы BTS, в которой упоминается слово Epiphany;

безответственный — это прилагательное распространилось после того как известная в Америке телеведущая Саманта Би призвала дочь президента США Иванку Трамп «сделать что-то с иммиграционной политикой своего отца», которую она назвала безответственной;

лавр — это слово стало популярным в мае 2018 года после распространившейся в американском сегменте интернета вирусной аудиоиллюзии. Одни люди слышат на записи мужчину, который произносит слово Laurel (лавр), другие — слово Yanny;

сленговое pissant (англ. человек, который ничего из себя не представляет, никто, ничтожество);

уважение — Respect — именно так называется хит соул-певицы Ареты Франклин, которая умерла 16 августа. Авторы словаря напоминают, что эта песня в разное время была гимном различных правозащитных и феминистических движений;

инакомыслящий — слово, которым часто описывали скончавшегося в августе сенатора от штата Аризона Джона Маккейна;

excelsior (от лат. «высший»). Этимологически связано с прилагательным «превосходный», редко в английском языке используется в значении «тонкая скрученная древесная стружка для упаковки хрупких предметов». Составители словаря Уэбстера указывают, что это слово в конце каждой своей колонки для комиксов Marvel писал один из ее создателей Стэн Ли. Он скончалсяв ноябре, и вспышка интереса к этому слову связана с его смертью.