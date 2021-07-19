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В швейцарских Альпах за 10 лет образовалось 180 новых озер

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В швейцарских Альпах за 10 лет образовалось 180 новых озер

Швейцарский федеральный институт воды и водных ресурсов (EAWAG) насчитал 180 новых озер, образовавшихся в Альпах на территории Швейцарии с 2006 по 2016 год. Об этом институт сообщил в понедельник на своем сайте, подчеркнув, что таяние горных ледников является «зримым свидетельством изменения климата».

Ученые составили регистр ледниковых озер на основе многолетних наблюдений. «Ледники в Альпах тают вследствие изменения климата. Когда крупные ледовые поля исчезают, они часто оставляют углубления и природные дамбы. Эти бассейны могут наполняться талой водой, что приводит к образованию ледниковых озер», — пояснили в институте. Как отметили исследователи, «с 2006 по 2016 год темпы формирования новых ледниковых озер существенно ускорились». «В среднем каждый год появлялись по 18 новых озер, а суммарная площадь водной поверхности увеличивалась более чем на 150 тыс. кв. метров. Это — зримое свидетельство изменения климата в Альпах», — констатировали в EAWAG.

Как пояснили в институте, с 1850 года образовались почти 1200 ледниковых озер. Более 1000 из них существуют по сей день. «Наличие столь большого числа озер, а также ускорившиеся темпы формирования новых стали для нас сюрпризом», — заявил руководитель сектора удаленных исследований EAWAG Даниэль Одерматт. «Мы ожидали, что их будет несколько сотен, но сейчас их более тысячи, и 180 добавились за последнее десятилетие», — отметил он.

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Общая площадь ледниковых озер на территории Швейцарии составляет 620 гектаров. Самое большое имеет 40 гектаров, однако у более 90% озер площадь не превышает одного гектара.

По словам Одерматта, новый регистр «представляет собой ценную основу для уточнения и дальнейшего развития исследований при помощи спутников». Кроме того он может служить «хорошей отправной точкой для мониторинга и анализа влияния изменения климата на ледниковые озера».

Швейцария, Альпы
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