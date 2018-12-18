Украина получила от Всемирного банка финансовую гарантию на $750 миллионов

Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине финансовой гарантии на 750 млн долларов. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

«Приветствую решение Совета директоров Всемирного банка о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму 750 млн долл. США», - написал глава государства.

Он поблагодарил партнеров за надежную поддержку и веру в Украину.