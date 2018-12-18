Стало известно, кто заменит Маккейна в Сенате США

Пилот ВВС США с 26-летним стажем Марта Максалли займет должность сенатора от штата Аризона в Конгрессе США, которую занимал Джон Маккейн. Об этом сообщил во вторник губернатор Аризоны Даг Дьюси.

«Марта прослужила в вооруженных силах 26 лет, шесть раз перебрасывалась на Ближний Восток и в Афганистан, стала первой женщиной-летчиком, участвовавшей в боевых действиях и командовавшей подразделением в бою. На протяжении последних четырех лет она представляла Южную Аризону в Конгрессе», — отметил губернатор в распространенном заявлении.

Республиканка Максалли на ноябрьских промежуточных выборах уступила демократке Кирстен Синема в борьбе за место в верхней палате Конгресса США. Синема стала первым с 1976 года кандидатом Демократической партии, которому удалось победить в штате Аризона.