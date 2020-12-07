Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму

Генеральная Ассамблея ООН в понедельник приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного морей.

В поддержку документа проголосовали 63 страны, еще 17 государств выступили против, 62 воздержались. Некоторые страны, в том числе Азербайджан, Ливан, ОАЭ и Узбекистан, вообще не обозначили свою позицию. Среди проголосовавших против, помимо России, были Беларусь, Армения, Китай, Сербия, Киргизстан, Иран, КНДР и Венесуэла.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в своем выступлении призвал все страны в интересах мира проголосовать за резолюцию, которая выносится на рассмотрение третий год подряд.

В тексте документа говорится о серьезной обеспокоенности по поводу прогрессирующей милитаризации Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой, а также по поводу продолжающейся дестабилизации обстановки в Крыму вследствие поставок Российской Федерацией современных систем вооружений, в том числе самолетов и ракет, способных нести ядерное оружие, оружия и боеприпасов и направления ею военнослужащих на территорию Украины.