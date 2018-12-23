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«Я ухожу»: СМИ узнали подробности разговора Трампа с Эрдоганом о Сирии

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«Я ухожу»: СМИ узнали подробности разговора Трампа с Эрдоганом о Сирии

Перед тем, как объявить о решении вывести американских военных из Сирии, президент США Дональд Трамп поговорил со своим турецким коллегой и союзником по НАТО Реджепом Эрдоганом по телефону и предупредил его об этом, сообщает The Washington Post.

В ходе разговора турецкий президент, по информации издания, спрашивал, зачем США держат свою группировку в Сирии и поддерживают курдов, которых сами США считают террористами, если группировка «Исламское государство» считается разгромленной.

Вооруженные силы Турции достаточно сильны и могут взять на себя разгром оставшихся боевиков. Почему около 2 тыс. американских солдат все еще должны быть там?, передает издание вопрос Эрдогана.

«Знаете что? Это ваше. Я ухожу», — сказал, по словам источников WP, турецкому президенту Трамп.

В течение нескольких дней после звонка, который состоялся в пятницу, 14 декабря, команда национальной безопасности Трампа пыталась заставить его пересмотреть свое решение и не смогла этого сделать. В вечером в среду, 19 декабря, в Овальном кабинете в беседе с помощниками Трамп пожаловался, что министр обороны Джеймс Мэттис и другие все еще пытаются отговорить его от вывода войск из Сирии.

Однако Трамп ответил, что держать там войска стоит «целое состояние» и «для чего? Что мы от этого получим?», спросил он.

По словам Трампа, он дал Мэттису и «всем другим парням» месяцы, чтобы предоставить ему варианты решения по Сирии, однако никто так этого и не сделал. Старший советник главы Белого дома Стивен Миллер, уточняет газета, уже давно заявил президенту, что его собственный министр обороны не поддерживает заявленную повестку дня «Америка прежде всего».

Трамп назвал необходимость звонить семьям погибших «душераздирающей».

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После бесполезных попыток отговорить Трампа Мэттис, увидев твит президента о победе над ИГ и выводе войск из Сирии, написал заявление об отставке, пишет издание.

Сирия, Дональд Трамп, политика Трампа
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