Трамп признался, что изначально США планировали отправить войска в Сирию на три месяца

Соединенные Штаты изначально планировали отправить свой контингент в Сирию всего на три месяца, однако в итоге американские вооруженные силы находились там несколько лет. Об этом написал в субботу в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

«Что касается Сирии, изначально мы собирались ограничить наше присутствие там тремя месяцами, и это было семь лет назад — и мы не покидали Сирию. Когда я стал президентом, „Исламское государство“ безумствовало. Сейчас ИГ в значительной степени побеждено, и другие страны региона, в том числе Турция, смогут с легкостью позаботиться об оставшихся боевиках. Мы возвращаемся домой!» — отметил он.

Напомним, что Вашингтон начал военную операцию против ИГ в Ираке в июне 2014 года, а в Сирии — в сентябре 2014 года.

Решение Трампа о выводе войск из Сирии застало врасплох не только союзников США, в том числе на Ближнем Востоке, но и членов американского Конгресса. Ряд влиятельных сенаторов от обеих партий выступили против этого шага администрации.