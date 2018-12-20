Трамп не хочет быть «полицейским Ближнего Востока»

Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что Соединенные Штаты хотят быть «полицейским Ближнего Востока». Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Трамп указал, что США ничего не получают от своего пребывания в регионе, однако теряют «драгоценные жизни» и триллионы долларов, защищая тех, кто в большинстве случаев это не ценит. «Хотим ли мы остаться здесь навсегда? Пришло время драться другим», — отметил глава государства.
По словам Трампа, Россия, Иран, Сирия и многие другие не рады уходу США, потому что «сейчас они должны будут бороться с „Исламским государством“ и другими, кого они ненавидят, без нас». Он добавил, что создает самые мощные вооруженные силы в мире, и если террористы нанесут удар, то будут обречены.
Напомним, 19 декабря Трамп заявил, что США одержали победу над ИГ, борьба с которым была единственной причиной присутствия американских военнослужащих в Сирии. После этого СМИ сообщили, что Трамп уже отдал приказ о выводе из республики военного контингента. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, вывод войск уже начался, он является переходом к новой фазе кампании в Сирии.
После этого группа сенаторов написала письмо президенту США, в котором попросила его изменить решение о выводе войск из Сирии, объяснив это угрозой усиления ИГ и жестокой диктатурой сирийского президента Башара Асада.
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