Трамп назвал нефть главной причиной операции США в Сирии

В ходе выступления перед журналистами перед вылетом на встречу с активистами Республиканской партии в штате Миссисипи, президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, как складывается ситуация в Сирии. По его словам, для США главной целью является сохранение контроля над нефтью в этой стране.
«Режим прекращения огня успешно продолжается. Мы чуть отошли, но сохранили нефть. Другие пусть патрулируют границу. Нам это не нужно. Нам нужно вернуть солдат домой, но они там остаются, потому что нам надо сохранить контроль над нефтью», — сказал Трамп, которого цитирует РБК.
«Мне нравится нефть», — признался Трамп, добавив, что США сотрудничают в Сирии и с курдами, и с Турцией, и с другими странами.
Отметим, что накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из северо-восточных районов Сирии. По ее словам, под предлогом борьбы с террористами американцы якобы контрабандно вывозят из страны нефть на сумму более $30 млн в месяц.
Со схожим заявлением ранее выступило и Министерство обороны России. Там заявили, что доходы от продажи сирийской нефти поступают на счета американских спецслужб и частных военных компаний.
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