Цена нефти WTI снизилась ниже $45

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,47% и составила $44,92 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $45 за баррель в июле 2017 года.

Стоимость февральского фьючерса на нефть Brent, в свою очередь, снизилась на 0,85% и по состоянию на 14:58 по Киеву составила $53,35 за баррель.