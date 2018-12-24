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Действительно ли Запад ждет мрачное будущее

Фарид Закария
Фарид Закария
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Действительно ли Запад ждет мрачное будущее

Эммануэль Макрон был большой надеждой для тех, кто переживал, что в глобальной политике доминирует популизм, национализм и расизм. В своей президентской кампании прошлого года Макрон смог объединить Францию вокруг месседжа о реформах и многосторонних отношениях, оставаясь непоколебимым и преданным ЕС и другим международным альянсам. В прошлом месяце он собрал вместе 65 мировых лидеров на большое событие, посвященное глобальному управлению.

Сейчас Макрон оказался под давлением уличных протестов «желтых жилетов». Он был вынужден отказаться от одной из своих реформ и одобрить подрывные для бюджета субсидии, пытаясь успокоить толпу. Хаос царит и в Великобритании, поскольку там пытаются (хотя и терпят поражение) идти по пути Брексита. В Италии проблемы с бюджетом. А Венгрию и Польшу поглощает нелегальная демократия. Все это добавляет к депрессивной картине Европы и Запада.

Но на самом ли деле все так мрачно? Как отмечает на сайте «Политико» шеф-редактор издания Мэтью Карничниг, поддержка ЕС сейчас на самом высоком уровне за последние десятилетия. И при ближайшем рассмотрении — в то время как популистские силы в некоторых местах прибывают — становится понятно, что история прошлых нескольких месяцев в основном стала проявлением сопротивления. Посмотрите на Польшу и Венгрию — в определенной степени они будто сошли с плакатов популистско-националистического движения. В Польше из-за попытки переформировать их верховный суд вспыхнули массовые протесты, и Европейский суд дал жесткое указание, чтобы эту инициативу свернули. Уже в понедельник Польша выполнила это требование.

В Венгрии последние авторитарные шаги премьер-министра Виктора Орбана — изменение трудового законодательства и судебной власти — также породили широкие протесты, как никогда ранее объединив силы национальной оппозиции. Уличное восстание носило характер общего противостояния правящей партии, которая предсказуемо применила слезоточивый газ против преимущественно мирных протестантов, осудив их как антихристиан и обвинив Джорджа Сороса в организации всего этого.

Во Франции новости о крахе Макрона являются преждевременными. Да, его рейтинговые цифры идут на спад, но избиратели до сих пор с большим отрывом предпочитают его, а не крайне правую Марин Ле Пен. У него есть пятилетний срок, его партия контролирует законодательную власть, и большинство аналитиков соглашаются с тем, что его реформы неизбежны, если Франция настроена конкурировать за инвестиции и стимулировать экономический рост. Он может стать президентом на один срок, но все же встанет во главе наиболее важных изменений во Франции этого времени.

В Италии новое коалиционное правительство приняло популистский бюджет, который обещает общий базовый доход и досрочный выход на пенсию — только чтобы столкнуться с жесткой оппозицией ЕС. На этой неделе Рим отступил от своих мероприятий и провозгласил бюджет, соответствующий господствующим принципам, установленным Брюсселем. Это напоминает 2015 год, когда греческие популисты были вынуждены ввести точно ту программу, против которой выступали.

Ситуация в Великобритании остается более сложной, хотя основная история заключается в том, что каждый раз, когда страна приближается к настоящему Брекситу — она отступает назад, пораженная затратами. Премьер-министр Тереза Мэй пыталась осуществить мягкий Брексит, и в то время как компромисс привел к пренебрежительному отношению к ней радикальных «брекситеров», они не могут ее снять. Возможно, они не хотят этого из-за того, что потом на них свалится тяжелая ноша невозможной задачи Мэй. Сторонники Брексита продали стране фантазию, что они смогут извлечь выгоды из доступа к рынку ЕС без расходов в виде соблюдения его правил. С течением времени все больше и больше британцев приходят к пониманию того, что они не могут поймать двух зайцев сразу.

Наконец, посмотрите на США, где президент гордится тем, что он популист и националист. В ноябре Демократическая партия получила наибольший успех на выборах в Палату представителей со времен «уотергейтской волны» 1974 года. Президент Трамп столкнулся с дополнительными отставками важных членов своей администрации — некоторые ушли из этических соображений, другие устали от хаоса. Наиболее важным является то, что сейчас существует 17 отдельных расследований против Трампа и его помощников, по некоторым из которых уже вынесли обвинительные акты. И это не считая ряда расследований в Конгрессе, которые обязательно начнутся, как только демократы возьмут под контроль ключевые комитеты в Палате представителей. Два года республиканцы правили Вашингтоном, что позволяло им брать на себя контроль над информацией из правительственных источников и все полномочия, касающиеся вызовов в суд и надзора. Это закончится 3 января.

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Я не собираюсь минимизировать влияние популистской волны, что до сих пор ходит по Западу и другим частям мира. Но волнение не должно переходить в отчаяние. В каждой стране есть много людей, которые выступают против политики гнева и идентичности. И они также сильны. Им нужно бежать быстрее, а не бояться.

Источник

Brexit, политика Трампа, Желтые жилеты, Фарид Закария
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Мнения

Фарид Закария
Фарид Закария
политический аналитик (США)

Действительно ли Запад ждет мрачное будущее

Макрон оказался под давлением уличных протестов «желтых жилетов». Он был вынужден отказаться от одной из своих реформ и одобрить подрывные для бюджета субсидии, пытаясь успокоить толпу. Хаос царит и в Великобритании, поскольку там пытаются (хотя и терпят поражение) идти по пути Брексита. В Италии проблемы с бюджетом. А Венгрию и Польшу поглощает нелегальная демократия. Все это добавляет к депрессивной картине Европы и Запада. Но на самом ли деле все так мрачно?
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председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

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