В Египте взорвали туристический автобус

Туристический автобус подорван в районе пирамид Гизы в Каире. В результате теракта пострадали двое туристов из Китая. Об этом сообщило в пятницу МВД Египта.

По информации ведомства, «неизвестные бросили самодельное взрывное устройство в автобус на одной из трасс недалеко от пирамид Гизы».

Пока неизвестно, были ли в автобусе граждане других государств, в том числе Украины.