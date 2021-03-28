Число погибших при обрушении дома в Каире выросло до 22

Число погибших в результате обрушения многоэтажного жилого дома в Каире достигло 22. Об этом сообщают местные СМИ.

По их информации, число пострадавших также увеличилось, травмы получили 25 человек. Спасатели продолжают поиски троих пропавших без вести.

Девятиэтажное здание в центре Каира обрушилось рано утром 27 марта. Изначально сообщалось, что в результате инцидента погибли три человека, еще 23 человека пострадали. Всех пострадавших доставили в больницу Аль-Салам. Каирская мухафаза сообщала, что поиски людей под завалами продолжаются.

Подобные инциденты — не редкость в Египте, где зачастую здания сооружаются и надстраиваются без санкций властей и вопреки элементарным правилам строительства. Многие дома, возведенные еще в начале прошлого века, давно требуют капитального ремонта, а большинство новых в столице и других городах не отвечает современным техническим стандартам. По оценкам экспертов, только в одном Каире около 40% жилых построек нигде не зарегистрированы и возведены с нарушениями, главным образом это касается бедных кварталов.