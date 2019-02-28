Причиной крушения поезда в Египте оказалась ссора между машинистами

Причиной крушения и возгорания поезда в египетском Каире, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек, стала ссора между двумя машинистами. Об этом сообщает Time.
«Ссора между двумя машинистами поезда привела к ускорению беспилотного локомотива, который врезался в ограждение и взорвался на главной железнодорожной станции столицы Египта в среду, приведя к гибели по меньшей мере 25 человек», — говорится в сообщении.
По словам генерального прокурора Египта Набиля Садека, следствие установило, что машинист локомотива оставил свое рабочее место для разборки с другим машинистом, который блокировал ему дорогу.
«Машинист покинул вагон, не приняв никаких мер для его торможения», — говорится в заявлении Садека.
Когда машинист вышел из локомотива, преграждавший ему дорогу локомотив дал задний ход. Таким образом вагон без машиниста начал набирать скорость, врезался в отбойник, а затем, на большой скорости, врезался и в платформу, в результате чего у него взорвался топливный бак, вызвав сильный пожар.
В результате аварии погибли по меньшей мере 25 человек, около 50 человек получили ранения, многие из них находятся в критическом состоянии, из-за чего количество жертв может возрасти.
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