Каплин сдал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты

Лидер Социал-демократической партии (СДП), народный депутат Украины (избранный по 144-му округу в Полтавской области и вошедший во фракцию «Блок Петра Порошенко») Сергей Каплин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатов на выборах президента Украины.

«Сегодня около 10:30 пришел и подал документы для регистрации кандидатом в президенты Сергей Каплин», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе ЦИК.

Напомним, что очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.