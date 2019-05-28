Каплин вышел из фракции БПП

Народный депутат Украины Сергей Каплин вышел из фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде.

Соответствующее заявление сделал председатель парламента Андрей Парубий на утреннем пленарном заседании во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.

Напомним, что Каплин победил на парламентских выборах в 2014 году, выдвинувшись в одномандатном избирательном округе № 144 (Полтава) от БПП.