Экс-банкиры Credit Suisse арестованы из-за аферы на $2 млрд

Три экс-банкира Credit Suisse Group AG арестованы в Лондоне по обвинению США в том, что они вступили в сговор с государственными компаниями в Мозамбике и приняли участие в мошеннической схеме, с помощью которой были похищены $2 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Речь идет об Эндрю Пирсе, Сурджане Сингхе и Детелине Субеве, при этом после ареста они были отпущены под залог. В обвинительном заключении федерального суда Нью-Йорка указывалось, что экс-банкиры «пытались поразить службу внутреннего контроля банка, действовали из личной выгоды и пытались скрыть свою деятельность».

Аресты произошли спустя пять дней после того, как бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг также был арестован. Об этом сообщал Bloomberg. Его арестовали 29 декабря в международном аэропорту Йоханнесбурга, он собирался вылететь в Дубай.

В 2013-2014 году Мозамбик одолжил около $2 млрд у Credit Suisse и банка ВТБ на покупку суден для ловли тунца и систем защиты береговой линии, сделкой руководил Чанг. Средства получили республиканские госкомпании Ematum и ProIndicus, а также госфонд Mozambique Asset Management. При этом Чанг скрыл информацию о том, что Мозамбик взял кредиты, уйдя в отставку в 2015 году. Международный валютный фонд узнал о задолженности Мозамбика только в 2016 году.

Федеральные прокуроры в Нью-Йорке завели уголовное дело против Чанга из-за мошеннической схемы, которая в итоге привела к дефолту в стране в 2016 году. Тогда Адриану Малейане, занявший пост министра финансов Мозамбика, сообщил о невозможности Мапуту провести первую выплату по долгу перед ВТБ в $535 млн. В ноябре 2017 года газета The Wall Street Journal узнала о расследовании Минюста США и ФБР против ВТБ, Credit Suisse и банка BNP Paribas по делу о долговых обязательствах Мозамбика.

В настоящий момент прокуроры добиваются экстрадиции экс-главы Минфина Мозамбика в США. Адвокат Чанга сообщил, что министр отрицает все обвинения и обжалует требование о его выдаче американским властям. Министр должен предстать перед судом в Йоханнесбурге 8 января.