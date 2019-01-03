Politico: худшие политические прогнозы 2018 года

Если вы беретесь за прогнозирование чего бы то ни было, вам придется часто ошибаться.

Есть вещи, которые довольно легко предугадать заранее, потому что они происходят с регулярной частотой: утром взойдет солнце, 25 декабря наступит католическое Рождество, Детройтские Львы не смогут выиграть Суперкубок США.

Но такие несомненные факты отличаются от событий, с уверенностью предсказать заранее которые, в общем-то, невозможно: какие культурные проблемы станут заметными политическими темами в следующем году, о какой теме, помимо Мюллера, президент Дональд Трамп разразится на Твиттере завтра.

И все же, в эпоху социальных сетей, каждый стал экспертом — это не обязательно плохо, но часто принимает форму самоуверенных предсказаний, которые свидетельствуют больше о наших желаниях, нежели о вдумчивом анализе происходящего.

По мере того, как 2018 год подходит к концу, и мы снова обращаем наш взор к наступающему году, журнал POLITICO представляет свою ежегодную подборку «худших прогнозов», подмечая разницу между тем, что на самом деле произошло, и тем, в чем некоторые были так уверены.

20. В 2018 году Трамп подаст в отставку с поста президента, Нетаньяху подаст в отставку с поста премьер-министра Израиля, и Трамп не будет перемещать посольство США в Израиле.

Авторство: Дэвид Роткопф

1 января, Дэвид Роткопф, научный сотрудник Фонда Карнеги и эксперт по внешней политике, предсказал, что, несмотря на обещание Трампа в обратном, США не переместят свое посольство в Израиле в Иерусалим. Новое посольство открылось 14 мая. Более смелым предсказанием было то, что Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уйдут в отставку к концу года. И хотя на это еще осталось пару дней, вряд ли тот или другой покинут свои посты до первого января.

19. Джо Кроули станет следующим спикером Палаты представителей.

Авторство: Мэтт Фуллер

В то время репортер Конгресса газеты HuffingtonPost Мэтт Фуллер сказал, что такое развитие событий вполне вероятно. Джо Кроули был четвертым демократом Палаты, на десятилетия моложе своего начальства и достаточно популярен. Он мог угрожать Нэнси Пелоси большинством голосов в новой Палате представителей. Затем произошло то, чего никто не ожидал: Кроули проиграл свой праймериз Александрии Окасио-Кортес, 28-летней демократической социалистке, баллотировавшейся впервые. Теперь Пелоси станет спикером, а Кроули даже не будет в Палате представителей.

18. Против Трампа начнется процедура импичмента.

Авторство: Эдвард Люс, Financial Times

Мало того, что процедура импичмента не началась — в чем нет ничего удивительного, учитывая, что республиканцы держат Палату представителйе и Сенат до января — так и еще и новый спикер Нэнси Пелоси отклонила такие призывы как преждевременные и отвлекающие от политической повестки дня демократов.

17. Джон Келли раскроет личность и «публично унизит» автора анонимной статьи в New York Times в течение нескольких дней после ее выхода.

Авторство: Себастиан Горка

В начале сентября, после того, как Times опубликовала статью анонимного члена администрации Трампа, бывший чиновник администрации Себастьян Горка предсказал, что глава аппарата Белого Дома Джон Келли «вычислит этого бунтаря, и он или она будут публично унижены и уволены», и что это произойдет «в ближайшие несколько дней». По состоянию на конец декабря личность автора остается тайной, а Келли покидает пост главы аппарата Белого Дома.

16. «Трампу будет отказано в еще одной номинации Верховного Суда».

Авторство: Эндрю Клауснер, Forbes

«Если только кто-нибудь неожиданно не скончается, Трампу будет отказано в еще одной номинации Верховного суда в следующем году», — написал Клауснер в Forbes. Тем не менее, несмотря на то, что в этом году ни один из действующих судей не умер, судья Энтони Кеннеди объявил о своей отставке 27 июня, что привело к одной из главных новостей 2018 года: Утверждение Бретта Кавано в Верховном суде.

15. «Мюллер закончит свое расследование перед промежуточными выборами и объявит Трампа „невиновным“».

Авторство: Билл Митчелл

«Я предсказываю, что сам Мюллер закроет расследование #Russiagate примерно от месяца до 2 недель до промежуточных выборов [...] Трамп будет объявлен невиновным», — написал Митчелл, консерватор, который стал знаменитостью на Твиттере в последние несколько лет из-за его непоколебимой поддержки Трампа. В конце этого года расследование специальным адвокатом Робертом Мюллером вмешательства России в выборы все еще продолжается, а ряд людей в непосредственном окружении Трампа находятся под следствием, некоторые признали себя виновными, а сам Трамп не был признан невиновным.

14. Расследование Мюллера будет «прекращено» и «не будет выдвинуто никаких существенных обвинений против кого-либо».

Авторство: Гленн Бек

Расследование Мюллера обвинило 33 человека в более чем 100 уголовных преступлениях. Среди значительных лиц, которым предъявлялись обвинения после того, как Бек написал это в январе: бывший председатель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт, который был признан виновным по восьми пунктам обвинения, включая налоговое и банковские мошенничества; Майкл Коэн, бывший адвокат Трампа, который признал себя виновным во лжи Конгрессу; и Джордж Пападопулос, бывший советник Трампа по внешней политике, который признал себя виновным во лжи ФБР.

13. Расследование Мюллера завершится до начала сентября.

Авторство: Руди Джулиани

Оно все еще продолжается, ожидается больше обвинительных заключений, а сделка c бывшим адвокатом Трампа Майклом Коэном о признании вины раскрывает новую информацию о деловых отношениях Трампа в России.

12. Заявление New York Times о том, что Трамп попытался уволить Мюллера, будет опровергнуто.

Авторство: Шон Хэннити

Нечасто ведущему кабельных новостей приходиться корректировать свой прогноз спустя несколько минут после того, как он был сделан, но это именно то, что случилось с ведущим Fox News Шоном Ханнити 25 января. Ранее в тот же день, New York Times сообщила, что Трамп попытался уволить Роберта Мюллера. Хэннити отмахнулся от этой новости: «Сколько раз Нью-Йорк Таймс и другие ошибались?» Через несколько минут, вернувшись с рекламного перерыва, Хэннити объявил, что Fox News с тех пор подтвердили репортаж Times. «Да, может быть, он хотел уволить специального адвоката из-за конфликта интересов», — сказал Хэннити, поднимая голос в попытке оправдаться. «Разве он не имеет права поднимать эти вопросы? Знаете, мы разберемся с этим завтра вечером.»

11. «Трамп никого не помилует, разве что своего родственника».

Авторство: Стив Дис

А также, разве что это Льюис «Скутер» Либби, бывший помощник Дика Чейни, осужденный за ложь под присягой об утечках «Plamegate»; Динеш Д’Суза, правый провокатор, осужденный в 2014 году за изготовление незаконных агитационных материалов; скончавшаяся легенда бокса Джек Джонсон, который стал жертвой расистского преследования в 1913; и Дуайт и Стивен Хаммонд, чье противостояние с федеральной властью за право на скотоводство переросло в 40-дневную вооруженную оккупацию семьей Банди федеральных земель.

10. Трамп будет «наращивать строительство» стены на границе с Мексикой и повторно авторизует «Отсрочку Действий по Прибывшим в Детском возрасте» (DACA).

Авторство: Siraj Hashmi, Washington Examiner

Пока что, новые пограничные строительные проекты ограничились «заборами, которые заменяют старые заборы», сообщает Республика Аризона. И эти усилия охватывают чуть более 65 километров на границе длиной 3200 километров. Что же касается программы по «Отсрочке Действий по Прибывшим в Детском возрасте», которая откладывает депортацию нелегальных иммигрантов, которые приехали в Америку в детстве, администрация Трампа позволила ей истечь в марте, хотя ее будущее остается темой судебных разбирательств.

9. Республиканцы потеряют Палату представителей и Сенат, что приведет к импичменту... президента Пола Райана.

Авторство: Скотт Дворкин

Дворкин, эксперт-демократ, который заработал себе подписчиков на Твиттере своими анти-Трамповскими высказываниями, предсказал в октябре 2017 года, что вице-президент Майк Пенс и Трамп покинут свои посты к концу этого года, проложив путь в президенты для спикера Пола Райана. Затем, в 2018 году, республиканцы потеряют Палату представителей (так и произошло) и Сенат (этого не случилось), и затем президент Райан будет отстранен от власти (в принципе не может произойти).

8. Выборы 2018 года увидят «КРАСНУЮ ВОЛНУ!».

Авторство: Дональд Трамп

Республиканцы потеряли 40 мест в Палате представителей и уступили контроль над Палатой представителей демократам, получили в сумме два места в Сенате (при этом теряя места в Аризоне и Неваде) и стали свидетелями перехода семи губернаторских мест от Республиканской партии к демократам (Иллинойс, Канзас, Мэн, Мичиган, Невада, Нью-Мексико и Висконсин). Красной волной можно было назвать разве что следы республиканской бойни.

7. «Большим политическим сюрпризом 2018 года станет размер Республиканской победы».

Авторство: Ньют Гингрич, Фокс Ньюс

См. выше.

6. Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски сорвут назначение Бретта Кавано в Верховный суд.

Авторство: Бен Шапиро

Сенатор Мурковски в конечном итоге проголосовала против кандидатуры Кавано в Верховный суд, но поддержка сенатора Коллинз оказалась решающей: Он был утверждён, 50-48.

5. Трамп завершит год с 25-процентным рейтингом одобрения.

Авторство: Фрида Гитис, Си-Эн-Эн.

За исключением возможности какой-нибудь крупной катастрофы до января (что вполне может произойти), это крайне маловероятно. Вебсайт по сбору данных опросов и голосований FiveThirtyEight показывает, что большинство авторитетных опросов дают Трампу рейтинг одобрения около 42 процентов и рейтинг неодобрения примерно 52 процентов.

4. Диана Файнштейн может проиграть левому кандидату.

Авторство: Шон Макэлви и Джон Грин

В январской статье 2018 года для Vice, Макэлви и Грин, либеральные активисты, соучредители «Данных для Прогресса» (Data for Progress), предложили гипотезу, что «для любого конкретного места, демократический электорат захочет выдвинуть самого прогрессивного кандидата, который сможет регулярно его занимать.» Затем они сравнили частоту, с которой различные демократические сенаторы голосуют с Трампом, с процентом для среднего демократического конгрессмена из того же штата. По поводу кандидатов Демократической партии их оценка оказалась ошибочной, о чем свидетельствует успех Калифорнийского Сенатора Дианы Фейнштейн. На праймеризе этого года она столкнулась с мятежным либеральным Сенатором от Штата Кевином де Леоном, и из-за избирательной системы Калифорнии, позволяющей кандидатам от одной партии выйти во второй тур, они столкнулись на всеобщих выборах. Не только Фейнштейн разгромила де Леона, но и результаты голосования показали, что 63 процента демократов проголосовали за Фейнштейн, по-видимому, опровергая всю теорию Макэлви и Грина (в то время как 59 процентов республиканцев проголосовали за Де Леона, несмотря на то, что он был более либеральным кандидатом).

3. Больше чернокожих американцев «подсядет на Трампа» в конце 2018 года.

Авторство: Алмаз и Шелк (Diamond & Silk)

Алмаз и Шелк, два известных пользователя социальных сетей обратили свою поддержку Трампа в регулярные приглашения на Fox News, посетили «Фокс & Друзья» в канун Нового года в прошлом году, чтобы поделиться своими прогнозами на следующий год. Среди них: что поддержка Трампа среди афроамериканцев увеличится в этом году. Никаких реальных доказательств подобного нет. Gallup оценил его одобрение чернокожими американцами в 11 процентов в январе и в 10 процентов в ноябре. Фирма по изучению общественного мнения Civiqs дало ему 7 процентов в январе и 6 процентов в середине декабря.

2. «Новости в сфере экономики только улучшатся в 2018 году».

Авторство: Лора Ингрэм, Фокс Ньюс

В самом начале года, Лора Ингрэм предсказала, что в 2017 снижение налогов Трампа будет поддерживать экономический рост в стране на протяжении всего 2018 года. «Прошло всего два дня, и это действительно похоже на счастливый Новый год», — излилась Ингрэм в своей ночной программе новостей Fox. К декабрю обвал фондового рынка уничтожил всю прибыль года на фоне снижения ожиданий роста и повсеместной тревоги по поводу последствий торговых войн президента.

1. Amazon разместит свою вторую штаб-квартиру в Бостоне.

Авторство: Aiera

Первое предсказание, сделанное машиной: Платформа искусственного интеллекта Aiera использовала широкий объем данных, чтобы предсказать, что Amazon выберет Бостон в качестве места для своей второй штаб-квартиры. Чикаго был № 2, а Атланта — № 3. Победили, в конечном итоге, Нью-Йорк (№ 4) и Северная Вирджиния (не оценивалась); близлежащий Вашингтон, округ Колумбия, был седьмым в списке.

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