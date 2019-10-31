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СМИ сообщили о гибели российских наемников в Мозамбике

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СМИ сообщили о гибели российских наемников в Мозамбике

Пятеро наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев на местные силы обороны и безопасности. Об этом сообщает Carta de Mocambique со ссылкой на источники.

Собеседники утверждают, что нападение произошло 27 октября в провинции Кабу-Делгаду. Повстанцы устроили засаду на автомобиль, в котором ехали российские наемники из ЧВК вместе с местными силовиками. Повстанцы установили на дороге баррикады, а когда машина остановилась, обстреляли ее. По данным собеседников издания, жертвами нападения стали 20 человек.

Тела пятерых военных обезглавили, а машину сожгли, утверждает издание. Позднее, по словам источников, останки военных доставили в районную больницу, а затем передали родственникам. Бойцы из ЧВК Вагнера, как объясняет издание, поддерживают власти Мозамбика и помогают им бороться с боевиками.

2 октября газета The Times сообщила, что в Мозамбик прибыли 200 российских наемников из ЧВК Вагнера для того, чтобы помочь властям страны в борьбе с джихадистами. Отмечалось, что в задачи россиян входит обеспечение учебной и боевой поддержки в Кабо-Дельгадо, сильно пострадавшей от боевиков.

СМИ связывают ЧВК Вагнера с российским предпринимателем Евгением Пригожиным, сам он это отрицает.

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По данным The Times, российские наемники также присутствуют в Судане. Бойцы ЧВК, по информации газеты, были направлены в эту страну для поддержки свергнутого в апреле президента Омара аль-Башира.

Кроме этого, сообщали СМИ, российские наемники присутствуют и в других африканских странах, в том числе Ливии и Центральноафриканской республике.

Мозамбик, ЧВК Вагнер
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