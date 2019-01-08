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На сайте Harley-Davidson открылся прием заказов на электрический мотоцикл

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На сайте Harley-Davidson открылся прием заказов на электрический мотоцикл

Американская компания Harley-Davidson открыла приём предзаказов на новые электромотоциклы «LiveWire». Согласно информации на сайте производителя, продажи новой модели начнутся в августе. Стоимость мотоцикла составит почти 30 тысяч долларов.

Обещается, что LiveWire будет разгоняться с нуля до 100 км в час за 3,5 секунд и обладать емкой батареей, которая позволит пройти на одном заряде почти 180 километров.

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Электроцикл предлагается в трех цветовых вариантах — оранжевом, желтом и черном.

Harley-Davidson, мотоциклы
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Вторник, 8 января 2019
Понедельник, 7 января 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

Компьютеры слишком глупы, но они уже победили

Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
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