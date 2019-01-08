На сайте Harley-Davidson открылся прием заказов на электрический мотоцикл

Американская компания Harley-Davidson открыла приём предзаказов на новые электромотоциклы «LiveWire». Согласно информации на сайте производителя, продажи новой модели начнутся в августе. Стоимость мотоцикла составит почти 30 тысяч долларов.

Обещается, что LiveWire будет разгоняться с нуля до 100 км в час за 3,5 секунд и обладать емкой батареей, которая позволит пройти на одном заряде почти 180 километров.

Электроцикл предлагается в трех цветовых вариантах — оранжевом, желтом и черном.