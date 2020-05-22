Harley-Davidson запускает выпуск мотоциклов после двух месяцев простоя

Заводы Harley-Davidson возобновят работу в США после двухмесячного вынужденного перерыва из-за заражения коронавирусной инфекцией одного из работников на предприятии в местечке Меномони Фолс в штате Виконсин.
По данным агентства Associated Press, продажи корпорации упали за время пандемии. Предприятие в Меномони Фолс вернется к полной занятости после Дня поминовения на следующей неделе (день памяти всех военнослужащих США, погибших в войнах и вооруженных конфликтах, отмечается в последний понедельник мая. На этот раз он выпадает на 25 мая — Ред.).
Разумеется, коронавирус внесет свои коррективы в организацию производства. Руководство заводов обеспечит условия для социальной дистанции сотрудников и регулярную дезинфекцию рабочих мест. «Harley-Davidson приступила к поэтапному возобновлению производства на своих предприятиях с учетом инструкций служб здравоохранения, обеспечения безопасности и здоровья сотрудников», — говорится в заявлении компании.
Harley-Davidson — крупнейшая американская фирма по производству мотоциклов. Компания неоднократно выполняла заказы правительства США, в том числе в ходе Первой и Второй мировых войн. В начале 2000-х годов Harley-Davidson начала успешно наращивать объемы производства, доведя их количество в 2018 году до 246 тыс. Помимо транспортных средств Harley-Davidson выпускает атрибутику для поклонников марки, включая одежду, обувь и предметы быта.
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