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Украина за год поднялась еще на три позиции в рейтинге паспортов мира

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Украина за год поднялась еще на три позиции в рейтинге паспортов мира

За минувший 2018 год Украина получила безвизовый доступ еще в 14 стран, поднявшись на три позиции в рейтинге паспортов мира. Об этом свидетельствуют данные опубликованного 8 января 2019 года компанией Henley & Partners обновленного Индекса паспортов, который отражает последние изменения в безвизовом режиме всех стран мира.

Так, по итогам 2018 года Украина занимает 41 место в рейтинге паспортов мира (против 44-й позиции годом ранее). Теперь для украинцев по безвизу доступны 128 стран мира, тогда как год назад их количество составляло 114.

В то же время лидером индекса стала Япония, граждане которой могут посещать без визы 190 стран мира.

Год назад первое место занимала Германия с показателем 177 стран. Сейчас Германия делит третье место с Францией (188 страны с безвизовым посещением).

На втором месте расположилась Южная Корея, которая за три месяца добавила Индию в список безвизовых стран и поднялась в индексе на одну позицию. Сингапур также на втором месте с показателем 189 стран.

Великобритания и США продолжают терять позиции в индексе, и сейчас занимают 6-е место (185 стран).

Значительное падение с 1-го места в 2015 году эксперты объясняют политикой «закрытых дверей» обеих стран.

Россия оказалась на 48 месте в рейтинге, как и годом ранее. Для россиян без виз доступны 119 стран мира.

Ирак и Афганистан остаются на последнем месте Индекса – 30 стран с безвизовым посещением.

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Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.

безвизовый режим, паспорт
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

Компьютеры слишком глупы, но они уже победили

Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
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