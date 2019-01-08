Украина за год поднялась еще на три позиции в рейтинге паспортов мира

За минувший 2018 год Украина получила безвизовый доступ еще в 14 стран, поднявшись на три позиции в рейтинге паспортов мира. Об этом свидетельствуют данные опубликованного 8 января 2019 года компанией Henley & Partners обновленного Индекса паспортов, который отражает последние изменения в безвизовом режиме всех стран мира.
Так, по итогам 2018 года Украина занимает 41 место в рейтинге паспортов мира (против 44-й позиции годом ранее). Теперь для украинцев по безвизу доступны 128 стран мира, тогда как год назад их количество составляло 114.
В то же время лидером индекса стала Япония, граждане которой могут посещать без визы 190 стран мира.
Год назад первое место занимала Германия с показателем 177 стран. Сейчас Германия делит третье место с Францией (188 страны с безвизовым посещением).
На втором месте расположилась Южная Корея, которая за три месяца добавила Индию в список безвизовых стран и поднялась в индексе на одну позицию. Сингапур также на втором месте с показателем 189 стран.
Великобритания и США продолжают терять позиции в индексе, и сейчас занимают 6-е место (185 стран).
Значительное падение с 1-го места в 2015 году эксперты объясняют политикой «закрытых дверей» обеих стран.
Россия оказалась на 48 месте в рейтинге, как и годом ранее. Для россиян без виз доступны 119 стран мира.
Ирак и Афганистан остаются на последнем месте Индекса – 30 стран с безвизовым посещением.
Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.
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