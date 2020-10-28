Harley-Davidson показал свой первый электрический велосипед

Производитель мотоциклов Harley-Davidson запустил отдельное подразделение Serial 1 Cycle для создания электрических велосипедов.
Свои электробайки американская компания планирует выпустить на рынок весной 2021 года, сообщает Tech Crunch. Название нового бизнеса отсылает к модели первого мотоцикла Harley-Davidson Serial Number One, который выпустили в 1903 году.
Компания по производству электрических велосипедов запускается на фоне быстро развивающейся индустрии электровелосипедов, подпитываемой растущим спросом после пандемии COVID-19. По данным Harley-Davidson, мировой рынок велосипедов с электрическим двигателем в 2019 году оценивался в более $15 млрд и, по прогнозам, будет расти более чем на 6% в год в течение следующих пяти лет.
Пока что компания не предоставила подробных сведений о характеристиках транспортного средства, показав лишь дизайн.
Harley-Davidson не первый бренд мотоциклов, который занялся производством электровелосипедов. В ноябре 2018 года свой электровелосипед представил Ducati.
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