В Украине возбуждено более 11 тысяч уголовных дел за дезертирство и уклонение от службы

Более 11 000 уголовных производств с 2014 года открыты за дезертирство, самовольное оставление службы и уклонение от службы. Об этом сообщили УНН в Главной военной прокуратуре в ответ на запрос.
«Информирую, что в соответствии со статистической отчетности, в течение 2014-2018 годов (по состоянию на сентябрь 2018) следователями военных прокуратур завершено досудебное расследование по направлению в суд 11292 обвинительных актов по признакам преступлений, предусмотренных статьями 407 (самовольное оставление места несения службы — ред .), 408 (дезертирство — ред.), 409 (уклонение от службы — ред.) УК по 11316 человек», — говорится в ответе.
Из них 1500 обвинительных актов касаются именно совершение дезертирства.
Кроме того, в суд направлено 66 ходатайств для освобождения от уголовной ответственности в отношении 66 человек.
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