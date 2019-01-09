CES-2019: что мировые автопрозиводители показали на первой выставке года

Автомобиль — это уже давно не средство передвижения, а гаджет. И главный парадокс нашего времени заключается в том, что на открывшейся в Лас-Вегасе Выставке потребительской электроники (CES) — 2019 громких премьер от крупных автопроизводителей не меньше, чем на грядущем автосалоне в Детройте.

Новый Mercedes CLA с огромными экранами внутри, шагающий автомобиль от Hyundai, несколько необычных проектов Kia — самые яркие премьеры выставки потребительской электроники.

BMW Vision iNEXT

Концептуальный кроссовер iNEXT — главная премьера баварцев на CES-2019. Прототип демонстрирует направление развития дизайна электромобилей BMW, а также дает представление о будущих интерьерах моделей.

Главная фишка салона iNEXT — это технология Shy Tech. Интеллектуальная технология управления автомобилем состоит из трех программ: интеллектуального использования материалов Intelligent Materials, интеллектуальной программы освещения и проекций Intelligent Beam и интеллектуального персонального ассистента (Intelligent Personal Assistant). И если первые две системы проработаны пока незначительно, то третья представляет собой уже практически серийный продвинутый голосовой помощник, при общении с которым можно простыми командами управлять всеми функциями автомобиля.

Ассистент также может спланировать программу дел на день и построить оптимальные маршруты всех предстоящих поездок. Кроме того, iNEXT оснащен автопилотом четвертого уровня. Это означает, что автомобиль может двигаться автономно, однако при желании человек может взять управление на себя.

Также BMW представила на CES полностью автономный мотоцикл BMW R 1200 GS. По словам специалистов, часть технологий, использованных в экспериментальном байке, уже в ближайшее время послужит платформой для новых систем, которые сделают вождение мотоциклов более безопасным и комфортным.

Hyundai Elevate

Hyundai привез в Лас-Вегас самый необычный концепт-кар последних лет. Прототип, разработанный подразделением Hyundai Cradle (дочернее предприятие южнокорейского концерна, занимающееся инновациями и венчурными инвестициями), получил имя Elevate, но сами разработчики называют его шагающим автомобилем.

У машины есть колеса, однако они размещены не на осях, а прикреплены к специальным роботизированным ногам. Благодаря им машина может не только ездить, но и ходить по очень сложной поверхности. Hyundai Elevate смогут использовать спасательные службы — для работ, например, после землетрясений или других стихийных бедствий.

Kia SEED car, BIRD car и система R.E.A.D

Концепт-кар Kia SEED car — это и не автомобиль вовсе. Хоть приставка car в его названии и говорит об обратном, SEED по своей сути — это четырехколесный электрический велосипед. Он приводится в движение с помощью педалей, однако значительную помощь при их вращении оказывает электрический двигатель, так что от человека не требуется серьезных усилий при передвижении.

Запас хода на SEED car в таком ритме движения составляет порядка 100 км. Для более длительных поездок SEED car убирается внутрь BIRD car — автономного автомобиля-челнока, способного преодолевать расстояния значительно больше тех, на которые рассчитан четырехколесный электровелосипед. Когда такой челнок находится на расстоянии менее 100 км от города, для завершения путешествия вновь предлагается использовать SEED car.

Кроме концептов Kia также представила в Лас-Вегасе технологию R.E.A.D. (Real-time Emotion Adaptive Driving). Предполагается, что в будущем подобная система будет устанавливаться на полностью автономный транспорт, чтобы «улучшить ощущения и впечатления человека от поездки». Анализируя эмоциональное состояние пассажиров, система будет адаптировать интерьер автомобиля под настроение пассажира, подобрав подходящее освещение, ароматизацию воздуха и музыку.

Lexus P4 и Toyota Platform 3.0

Lexus представил новый прототип автомобиля с автоматическим управлением, построенный на базе флагманского седана LS. На автомобиле, названном P4, демонстрируются две технологии: Guardian и Chauffeur. Первая создана, чтобы «помочь человеку управлять машиной, а не заменить его». Речь идет о комплексе вспомогательных систем полуавтоматического управления.

Вторая технология, названная Chauffeur, наоборот, предполагает полностью автоматическое управление без участия водителя. Состав оборудования машины включает в себя лазерный дальномер LIDAR с восемью сенсорными головками, две дальнобойные камеры, а также комплекс более чем из 30 датчиков.

Кроме Lexus P4 японский концерн представил еще один беспилотник, разработанный уже специалистами Toyota. Этот автомобиль, названный Platform 3.0, также построен на базе гибридного седана LS 600Hl, но прошлого поколения. В отличие от прежних экспериментальных беспилотников Toyota, новый оснащен усовершенствованным оптическим дальномером, способным сканировать пространство вокруг машины в радиусе 200 м, а также новыми фотоэлектрическими сенсорами, которые позволяют распознавать объекты даже в темное время суток и при плохой погоде. Уже весной этого года два таких прототипа выедут на испытания на дороги общего пользования в Мичигане.

Mercedes-Benz CLA

А вот компания Mercedes стала настоящим трендсеттером индустрии. В отличие от других автопроизводителей, которые привезли в Лас-Вегас лишь концепт-кары и технологические игрушки, немцы представали вполне себе серийный автомобиль. Новый Mercedes-Benz CLA можно без сомнения назвать самым громким автомобильным дебютом на выставке CES-2019.

Новинка построена на модульной платформе MFA, которая уже легла в основу новых Mercedes A- и B-Class. Линейка двигателей CLA пока включает в себя двухлитровую бензиновую «турбочетверку» отдачей 190 и 306 лошадиных сил. Двигатели сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Также новый Mercedes CLA получил функцию адаптивного освещения салона Interior Assistant. При помощи специальных сенсоров электроника распознает движение рук водителя и включает дополнительную подсветку.

Кроме того, CLA получил информационно-развлекательный комплекс MBUX, который впервые был показан на семействе A-Class четвертого поколения. Цифровая приборная панель диагональю семь дюймов объединена с дисплеем мультимедиа такого же размера, а в качестве опции доступен 10,25-дюймовый экран.

Toyota Boshoku ACES и Moox

Toyota Boshoku, дочерний производитель автокомпонентов концерна Toyota, представила концепт интерьера, который дает представление о салонах будущих автомобилей с системами автоматического управления. Прототип, получивший название ACES (Active Comfort Engaging Space), предназначен для использования на машинах с автопилотом четвертого уровня. Это значит, что автомобиль способен передвигаться в полностью автономном режиме, однако водитель при желании или необходимости может взять управление на себя.

ACES получил голографическую приборную панель, руль-штурвал, а также внешние камеры, которые заменили традиционные боковые зеркала. В сиденьях использована специальная система, распознающая особенности телосложения и наиболее удобную позу, что позволяет креслам и ремням безопасности автоматически подстраиваться индивидуально под каждого пассажира.

На концепте также применяется новая технология, определяющая настроение и степень усталости пассажиров и водителя. Электроника способна задействовать специальную расслабляющую подсветку и включить ароматизацию воздуха в салоне, чтобы помочь избавиться от стресса или взбодрить, применив вибрацию и громкую ритмичную музыку.

Кроме того, Toyota Boshoku показала концепт-кар Moox (название образовано от слов Mobile и Box), который представляет собой полностью автономный городской двухместный автомобиль с трансформируемым салоном и огромным дисплеем информационно-развлекательного комплекса. Предполагается, что такие автомобили в будущем будут использоваться в службах каршеринга.

Power bank от Volkswagen

Volkswagen показал мобильную зарядную станцию, которая может использоваться для пополнения запаса батарей электрокаров. Аппарат можно устанавливать в любом месте, например на городских автостоянках, возле офисов компаний или на масштабных мероприятиях.

Станция с аккумуляторами на 360 кВт сможет подзарядить до 15 электромобилей, четыре из которых смогут пополнять запас батарей одновременно. Время зарядки одного автомобиля благодаря специальной системе составит около 15–20 минут.

Основное преимущество мобильной зарядки заключается в том, что ей не нужен никакой внешний источник питания: это своего рода power bank для электромобилей. Если уровень заряда на устройстве опустится ниже 20%, то оно отправится на подзарядку.

Первые мобильные станции зарядки установят в родном для «Фольксвагена» Вольфсбурге уже в этом году. А в следующем, 2020-м аппараты начнут появляться и в других городах Германии.

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