Пропавший на Донбассе военный сбежал на неподконтрольную территорию

Пропавший накануне на Донбассе украинский военный сбежал на неподконтрольную территорию, говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что при выяснении обстоятельств исчезновения военного стало известно, что он самостоятельно покинул боевую позицию и пересек линию соприкосновения.

«Причиной самовольного оставления подразделения стали долги в несколько десятков тысяч гривен», — отметили в пресс-центре.

Кроме того, по данным разведки, спецслужбы противника готовят его к публичному интервью для дискредитации Объединенных сил.

«Командование Объединенных сил подчеркивает необратимость наказания. Объединенные силы выполняют боевые задачи только в соответствии с законодательством Украины и норм международного гуманитарного права», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе после артиллерийского обстрела пропал украинский военный. Инцидент произошел возле поселка Широкино под Мариуполем.