Пропавший на Донбассе военный сбежал на неподконтрольную территорию

Пропавший накануне на Донбассе украинский военный сбежал на неподконтрольную территорию, говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
Сообщается, что при выяснении обстоятельств исчезновения военного стало известно, что он самостоятельно покинул боевую позицию и пересек линию соприкосновения.
«Причиной самовольного оставления подразделения стали долги в несколько десятков тысяч гривен», — отметили в пресс-центре.
Кроме того, по данным разведки, спецслужбы противника готовят его к публичному интервью для дискредитации Объединенных сил.
«Командование Объединенных сил подчеркивает необратимость наказания. Объединенные силы выполняют боевые задачи только в соответствии с законодательством Украины и норм международного гуманитарного права», — сказано в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе после артиллерийского обстрела пропал украинский военный. Инцидент произошел возле поселка Широкино под Мариуполем.
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