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В Минобороны признали наличие почти 10 тысяч дезертиров

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В Минобороны признали наличие почти 10 тысяч дезертиров

В Украине насчитывается 9 тыс. 300 дезертиров. Как передает УНИАН, об этом во время доклада на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил первый заместитель министра обороны Иван Руснак.

В частности, комментируя законопроект № 9454, он заметил, что документом предлагается ввести понятие «приостановление военной службы».

«Это связано с тем, что на сегодняшний день 9 тыс. 268 человек дезертировали из Вооруженных сил Украины. Поэтому это понятие будет применено к лицам, которые самовольно покинули воинскую часть, дезертировали с военной службы или добровольно сдались в плен», — сказал первый замминистра.

По его словам, такие военнослужащие будут признаны как не исполняющие свои военные обязанности, и будут исключены из численности ВСУ.

«Это решение позволит доукомплектовать ВСУ на 9 тыс. 300 человек, которые сегодня фактически являются вакантными», — пояснил Руснак.

Также он предложил, чтобы за этими дезертирами сохранялась заработная плата и статус военнослужащего, за исключением, когда в отношении их будет вынесен обвинительный приговор.

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В свою очередь председатель комитета Сергей Пашинский выступил против того, чтобы дезертирам начислялась заработная плата.

«Мы очень уважаем права человека, но я не собираюсь мириться с тем, что какой-то продажный суд кого-то оправдает, кого не было три года на службе, возвращать ему зарплату. Поэтому ко второму чтению мы должны перекрыть эти лазейки», — убежден он.

ВСУ, дезертирство
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Среда, 16 января 2019
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