«Индекса бигмака»: украинская гривна по ошибке уступила место самой недооцененной валюты мира

Директор аналитического департамента российской компании «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов заявил об ошибке в расчете «индекса бигмака» и рейтинге валют, которые ранее опубликовал журнал The Economist. Об этом он написал в своем Facebook.

По мнению Тремасова, The Economist заложил в своих расчетах некорректную цену Бигмака в России в 110 руб. «Я не нашел ни одного города в РФ, где цена бигмака была бы ниже 130 руб. В ряде городов Сибири, Калининграде и др. она составляет 137 руб., а в городах черноморского побережья доходит до 156 руб.», — пишет он, ссылаясь на данные с сайта «Макдоналдс».

Если рассчитать индекс, основываясь на данных «Макдоналдс», то окажется, что «справедливая» цена доллара составит около 24 руб., а не 19,7 руб., как утверждает The Economist. «Исходя из этих расчетов, можно утверждать, что самая дешевая валюта в мире (среди 56 стран, охваченных исследованием) — это все-таки украинская гривна», — резюмировал экономист.

Ранее The Economist опубликовал результаты ежегодного расчета «индекса бигмака». Он позволяет оценить покупательную способность валюты, исходя из стоимости бигмака в сети «Макдоналдс». Рубль оказался самой недооцененной по отношению к доллару мировой валютой. На предпоследнем месте в рейтинге The Economist оказалась украинская гривна: она недооценена на 65%. Всего лишь три валюты в мире переоценены по сравнению с долларом: это швейцарский франк, норвежская крона и шведская крона.

Журнал рассчитывает «индекс бигмака» с 1986 года. Валюты сравниваются на том основании, что список ингредиентов для изготовления бигмака одинаков во всех странах, где есть рестораны сети. В соответствии с теорией о паритете покупательной способности валют, в идеальных условиях на одну и ту же сумму, переведенную в другую валюту по курсу обмена, в любой стране мира можно было бы купить одинаковый объем товаров, однако на деле этого не происходит. Таким образом, разница в стоимости бигмака в различных странах должна показывать недооцененность той или иной валюты.