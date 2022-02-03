Гривна остается одной из самых недооцененных валют по «индексу бигмака»

The Economist представил январский «индекс бигмака». Согласно этому индексу, украинская гривна недооценена на 58,1%. Это, тем не менее, не рекордный результат. Курс российского рубля занижен на 70% — валюта соседней страны является самой недооцененной в мире.

Другими самыми недооцененными валютами являются:

турецкая лира (67,9%);

индонезийская рупия (59,3%);

малайзийский ринггит (58,9%);

румынский лей (58,5%).

Согласно последним данным The Economist, из участвующих в исследовании валют только швейцарский франк и норвежская крона в этом году переоценены по отношению к доллару — на 20,2% и 10% соответственно.

Год назад, в январе 2021-го, гривна тоже была одной из самых недооцененных валют в мире. Украинская гривна, согласно «индексу бигмака», была недооценена на 57,7%.

«Индекс бигмака» издание рассчитывает с 1986 года. В его основе лежит идея паритета покупательной способности, согласно которой на одну и ту же сумму денег по пересчету в национальные валюты можно было купить одно и то же количество аналогичных товаров и услуг в разных странах. На примере бигмака журнал демонстрирует разрыв между странами.

The Economist подчеркивает, что их индекс (они называют его «бургерномикой») не является полноценным инструментом для оценки валют, хотя он даже включен в учебники. Для большей точности специалисты также связали его с валовым внутренним продуктом.