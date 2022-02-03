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Гривна остается одной из самых недооцененных валют по «индексу бигмака»

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Гривна остается одной из самых недооцененных валют по «индексу бигмака»

The Economist представил январский «индекс бигмака». Согласно этому индексу, украинская гривна недооценена на 58,1%. Это, тем не менее, не рекордный результат. Курс российского рубля занижен на 70% — валюта соседней страны является самой недооцененной в мире.

Другими самыми недооцененными валютами являются:

  • турецкая лира (67,9%);
  • индонезийская рупия (59,3%);
  • малайзийский ринггит (58,9%);
  • румынский лей (58,5%).

Согласно последним данным The Economist, из участвующих в исследовании валют только швейцарский франк и норвежская крона в этом году переоценены по отношению к доллару — на 20,2% и 10% соответственно.

Год назад, в январе 2021-го, гривна тоже была одной из самых недооцененных валют в мире. Украинская гривна, согласно «индексу бигмака», была недооценена на 57,7%.

«Индекс бигмака» издание рассчитывает с 1986 года. В его основе лежит идея паритета покупательной способности, согласно которой на одну и ту же сумму денег по пересчету в национальные валюты можно было купить одно и то же количество аналогичных товаров и услуг в разных странах. На примере бигмака журнал демонстрирует разрыв между странами.

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The Economist подчеркивает, что их индекс (они называют его «бургерномикой») не является полноценным инструментом для оценки валют, хотя он даже включен в учебники. Для большей точности специалисты также связали его с валовым внутренним продуктом.

Индекс Биг Мака, гривна
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