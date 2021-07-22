Гривна оказалась одной из самых недооцененных валют по «индексу бигмака»

Украинская гривна, согласно «индексу бигмака», недооценена на 57,7%. Таким образом, он является одной из самых недооцененных валют в мире. Результаты исследования опубликовал журнал The Economist.
Как уточняется, в США бигмак стоит $5,65, а в Украине — 65 гривен. Справедливый обменный курс должен составлять 11,5 гривен за доллар, говорится в материале.
Самая переоцененная валюта сейчас — венесуэльский боливар (47.7%). Боливар заметно обходит швейцарский франк (почти 25%), норвежскую крону (11.5%) и шведскую крону (чуть менее 10%). Кроме этих четырех все остальные мировые валюты оказались недооцененными. Российский рубль, согласно «индексу бигмака», недооценен на 59,9%. Это предпоследнее место в рейтинге. Впереди только ливанский фунт с 70,2%.
«Индекс бигмака» впервые был составлен в 1986 году. Бигмак представлен в виде универсального продукта, который можно купить в большинстве стран. Подразумевается, что и стоить он должен везде одинаково.
The Economist подчеркивает, что их индекс (они называют его «бургерномикой») не является полноценным инструментом для оценки валют, хотя он даже включен в учебники. Для большей точности специалисты также связали его с валовым внутренним продуктом.
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