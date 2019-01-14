Холода в Европе не отменяют глобального потепления на Земле, - ученые

Очень холодная погода с обильными снегопадами, установившаяся в январе в ряде районов Европы, отнюдь не означает, что потепление на Земле прекратилось. С такими разъяснениями выступила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис. Она напомнила, что в 2018 году были побиты тепловые рекорды в ряде стран, а год в целом вошел в четверку самых теплых за всю историю систематических наблюдений за погодой и климатом.

«Мы видим сейчас комментарии в Twitter о том, что холода в Европе якобы свидетельствуют об отсутствии изменения климата. На это я могу ответить: климат все-таки меняется!» — сказала официальный представитель ВМО.

О продолжении потепления на Земле свидетельствуют, по ее словам, сокращение площадей льда в Арктике и в Антарктике, а также данные о температуре в 2018 году. «Четыре последних года были самыми теплыми за время наблюдений», — отметила Нюллис. В минувшем году средняя температура более чем на 0,4 градуса Цельсия превосходила средние показатели 1981-2010 годов.

Данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды и его Службы по изменению климата в рамках программы «Коперник», опубликованные в первую неделю января, стали подтверждением представленных в декабре предварительных выводов ВМО о том, что 2018 год может войти в четверку самых теплых в истории. Европейский центр также установил, что концентрация углекислого газа в атмосфере, которая, по словам Нюллис, является «двигателем изменения климата», продолжает расти.

В ряде европейских стран, включая Австрию, Германию, Чехию и Швейцарию, минувший год действительно стал рекордно теплым. Заметно теплее средних значений было в районе к северу от Берингова пролива и вокруг архипелага Шпицберген. В то же время в северной части Северной Америки и в некоторых центральных районах России температура была ниже средней.

Особенно заметно потепление климата проявилось в Арктике. По данным спутниковых наблюдений, 2018 год вошел в тройку лет с самой маленькой протяженностью арктического морского льда. Официальный представитель ВМО напомнила, что в Арктике потепление происходит в два раза быстрее, чем в целом на планете. «Что касается Антарктики, то там в 2018 году протяженность морского льда оставалась рекордно минимальной за все время наблюдений», — сказала Нюллис.