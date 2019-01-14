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Холода в Европе не отменяют глобального потепления на Земле, - ученые

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Холода в Европе не отменяют глобального потепления на Земле, - ученые

Очень холодная погода с обильными снегопадами, установившаяся в январе в ряде районов Европы, отнюдь не означает, что потепление на Земле прекратилось. С такими разъяснениями выступила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис. Она напомнила, что в 2018 году были побиты тепловые рекорды в ряде стран, а год в целом вошел в четверку самых теплых за всю историю систематических наблюдений за погодой и климатом.

«Мы видим сейчас комментарии в Twitter о том, что холода в Европе якобы свидетельствуют об отсутствии изменения климата. На это я могу ответить: климат все-таки меняется!» — сказала официальный представитель ВМО.

О продолжении потепления на Земле свидетельствуют, по ее словам, сокращение площадей льда в Арктике и в Антарктике, а также данные о температуре в 2018 году. «Четыре последних года были самыми теплыми за время наблюдений», — отметила Нюллис. В минувшем году средняя температура более чем на 0,4 градуса Цельсия превосходила средние показатели 1981-2010 годов.

Данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды и его Службы по изменению климата в рамках программы «Коперник», опубликованные в первую неделю января, стали подтверждением представленных в декабре предварительных выводов ВМО о том, что 2018 год может войти в четверку самых теплых в истории. Европейский центр также установил, что концентрация углекислого газа в атмосфере, которая, по словам Нюллис, является «двигателем изменения климата», продолжает расти.

В ряде европейских стран, включая Австрию, Германию, Чехию и Швейцарию, минувший год действительно стал рекордно теплым. Заметно теплее средних значений было в районе к северу от Берингова пролива и вокруг архипелага Шпицберген. В то же время в северной части Северной Америки и в некоторых центральных районах России температура была ниже средней.

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Особенно заметно потепление климата проявилось в Арктике. По данным спутниковых наблюдений, 2018 год вошел в тройку лет с самой маленькой протяженностью арктического морского льда. Официальный представитель ВМО напомнила, что в Арктике потепление происходит в два раза быстрее, чем в целом на планете. «Что касается Антарктики, то там в 2018 году протяженность морского льда оставалась рекордно минимальной за все время наблюдений», — сказала Нюллис.

климат, глобальное потепление
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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