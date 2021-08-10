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Ученые заявили о необратимых изменениях климата

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Ученые заявили о необратимых изменениях климата

Ученые фиксируют более быстрое и интенсивное изменение климата во всех регионах и всей климатической системе, следует из доклада Межправительственной группы экспертов по климату (IPCC).

Многие изменения, наблюдаемые в климатической системе, включая атмосферу, океан, криосферу и биосферу, беспрецедентны за «тысячи, если не сотни тысяч лет». Некоторые из них, в частности продолжающееся повышение уровня моря, необратимы в течение сотен, а то и тысяч лет, отмечается в отчете. На то, чтобы нормализовать температуру путем сокращения выбросов парниковых газов, в том числе углекислого, потребуется 20–30 лет. Уровень моря продолжит повышаться, прогнозируют ученые, а природные катаклизмы, такие как аномальная жара и ураганы, будут случаться все чаще.

Авторы доклада подтвердили тезис, что ответственность за большинство изменений климата несет человек. Сокращение выбросов углекислого газа необходимо начинать уже сейчас, предупреждают они, это поможет уменьшить влияние на климат.

Из четырех последних десятилетий каждое было теплее предшествующего начиная с 1850 года, говорится в отчете IPCC. Так, глобальная температура в первые два десятилетия XXI века, с 2001 по 2020 год, в среднем составляла 0,99 градуса по Цельсию — это выше, чем с 1850 по 1900 год. А в 2011–2020-м средняя глобальная температура была уже на 1,09 градуса выше, чем в 1850–1900 годах

Средний уровень моря с 1901 по 2018 год повысился на 0,20 м. Повышение в среднем составило 1,3 мм в год в 1901–1971-м, 1,9 мм — в 1971–2006-м и уже 3,7 мм — в 2006–2018 годах.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал доклад сигналом тревоги для всего человечества. «Этот набат оглушителен, а представленные свидетельства неоспоримы», — заявил он. Гутерриш предупредил, что, если не принять в ближайшее время срочных мер, порог 1,5 градуса повышения температуры, который мировое сообщество согласилось не переступать, будет пройден.

В 2019 году журнал Nature сообщал, что в ближайшие три десятилетия уровень Мирового океана может подняться настолько, что многие будут вынуждены покинуть свои жилища. По мнению специалистов, даже в случае немедленного сокращения выбросов парниковых газов уровень моря к концу XXI века повысится приблизительно на 50 см, а в худшем случае — на 2 м, что приведет к затоплению огромных территорий, где проживают сотни миллионов человек. Около 1 млрд человек в мире сейчас живут в районах, расположенных не более чем на 10 м выше уровня моря, из них около четверти — не более чем на 1 м, отмечал журнал.

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В начале августа ученые из Орегонского университета США заявили, что рекордное повышение уровня углекислого газа, метана и закиси азота наряду с ростом числа бедствий превращает планету в «пороховую бочку». «Появляется все больше свидетельств, что жизненно важные системы Земли претерпевают кардинальные изменения, это переломный момент. Метаморфозы связаны с коралловыми рифами, тропическими лесами Амазонии и ледяными щитами Западной Антарктики и Гренландии», — предупредили они.

климат, глобальное потепление
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