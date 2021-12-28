Изменение климата сильнее всего затронет 5 областей Украины

Черкасская, Херсонская, Кировоградская, Полтавская и Винницкая области понесут наибольшие потери вследствие изменения климата, таков результат исследования Всемирного банка о влиянии изменения климата на ключевые сектора экономики Украины, проведенного по инициативе Минэкологии.

«Наиболее значительные потери доходов домохозяйств и наибольший рост бедности и неравенства из-за снижения стоимости сельскохозяйственного производства прогнозируется в Харьковской, Кировоградской, Львовской, Луганской и Житомирской областях», — говорится в резюме исследования, обнародованном во вторник.

Согласно ему, изучались преимущественно два сценария — RCP 4.5 и RCP 8.5. Они предполагают глобальное повышение температуры до 2100 года соответственно на 2,4°C (при борьбе с выбросами углерода) и на 4,3°C (без достаточных мер такой борьбы).

В соответствии с RCP 8.5 аналитики предполагают снижение урожайности в Украине ячменя, кукурузы и подсолнечника на 10-30% к уровню 2010 года в 2030-2050 гг.

В то же время в отчете прогнозируется рост урожайности озимой пшеницы на 20-40% к середине века по сравнению с базовым периодом 2010 года преимущественно в северной и северо-западной части страны.

В отчете уточняется, что непредсказуемость моделей осадков, особенно после 2050 года по сценарию RCP 8.5, создает необходимость уделять больше внимания прогнозируемым изменениям на местном уровне.

С другой стороны, эксперты отмечают, что климатически сбалансированные стратегии управления водными ресурсами могут повысить общую урожайность в Украине на 20-40%, в том числе до 80% — для кукурузы и до 40-80% — для подсолнечника. Согласно исследованию, ежегодная выгода от поддержки оптимального водного баланса может составлять $264-504 млн. Наибольшие выгоды от рационального управления водными ресурсами придутся на кукурузу как критически важный экспортный товар. Они оцениваются в $92,7 млн.